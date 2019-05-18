Başkan Cebeci Develilileri İftar Yemeğinde Buluşturdu

İftar programına, Develi Kaymakamı Murat Duru, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, önceki dönem MHP MYK Üyesi Savaş Çolak, ÖNDER Genel Başkan Kamber Çal, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci, Genç Develililer Dernek Başkanı Mehmet Sabah,

İftarın ardından bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru "Develi'de göreve başlayalı 3 yıl oldu. Bu 3 yıllık süreç içerisinde sizin içinizden biri olmaya çalıştım, Develi'de yaşayan 65 bin Develilinin hemde Develi dışında yaşayan güzel insanlarımızla hemşehri olmaya onlarla kaynaşmaya, yani özetle Devlet vatandaş millet bütünleşmesini en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Bu süreç içerisinde kapım 24 saat sizlere açık oldu. Telefonlarım 24 saat sizlere açık oldu" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Ben sizlerin dua ve destekleriyle 5 yıl Develi'mizi güzel yarınlara taşımak için görev yaptım. İkinci 5 yılımızda da yine sizlerin teveccühleri ile görevimize devam ediyoruz. Tabi bu ilk 5 yıl Develi'mizi güzelleştirmek adına birçok kazanımlarımız oldu. Bizlerde tecrübe sahibi olduk. İnşallah 2. dönemimiz de 5 yılda 55 proje başlığı altında güzel bir çalışmayla Develi'mizi bizden sonraki nesillere güzel bir Develi bırakmak adına gayret edeceğiz çalışacağız. Bizlerden dualarınızı, desteklerinizi eksik etmeyin. Bu gönül sofrasında bizleri buluşturduğu için başta Dernek Başkanımız Orhan Cebeci'ye, yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Sizler buradasınız ama gönülleriniz inanıyorum ki Develi'de atıyor. Develi emin ellerde ve Develi'mizi daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci ise yaptığı konuşmada, "Dernekcilik bir gönül işi. Gönlü bizle olan, derneğimize burs veren, ramazan ayında iaşe yardımı yapan değerli hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ederim. Bu bayrağı devraldığımız günden beri derneği güç ve destek veren değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Derneğimizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Konferanslar, gençlik komisyonu ile kahvaltı ve geziler, ağabeylerin salı günü toplantıları ve kadınlarımızın toplantıları ile bu güne geldik. Amacımız burs adedini artırmak ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek. Bunu da artırarak devam ettik" şeklinde konuştu.

Kur'an tilavetiyle başlayan iftar yemeği, edilen duanın ardından sona erdi.