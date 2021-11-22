Başkan Cebeci güven tazeledi

Develi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği'nin 18. genel kurul toplantısında mevcut Başkan Orhan Cebeci güven tazeleyerek yeniden dernek başkanı seçildi.

18. Genel Kurul toplantısına katılıp İstanbul'daki hemşehrileriyle bir araya gelerek hasret gideren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Dostluk ve kardeşlik içerisinde, Develililere yakışır yaptığımız genel kurul toplantısında Orhan Cebeci ağabeyimiz hemşehrilerimizin teveccühü ile güven tazeleyerek yeniden dernek başkanı seçilmiştir. Orhan Cebeci ağabeyimi ve yönetimini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. 500 öğrencimize burs veren, kalbi her daim Develiyle atan İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneğimizin bu birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyor, Develi Belediyesi olarak bizler de her daim destekçileri olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.