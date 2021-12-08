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"Başkan Çeçen İl İstişare Kurulunda görev alacak"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen’in il istişare kurulunda görev alacağını söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen'in il istişare kurulunda görev alacağını söyledi.


AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstifa yok, başkanımız il istişare kurulunda görev alacağı için ilçe başkanlığı görevini bırakacak. Şuan halen görevinde, yönetim de görevde. İki, üç arkadaşımız başkanlık için konuşuluyor. Genel merkezimize bu isimleri bildireceğiz ve yeni başkanımız belli olacak. Bunun haricinde olumsuz bir durum yok. Kavga, tartışma, sıkıntı yok" dedi.

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