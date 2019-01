Başkan Çelik: “20 yıla sığmayacak işler yaptık”

Başkan Çelik, 20 yıla sığmayacak yatırımları 4 yılda yaptıklarını vurguladı.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. Vefa Yemeği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe yönetimi ve eski ilçe başkanları ile eski yöneticiler katıldı.

Kocasinan Belediye Başkan Adayı olduğu 2014 yerel seçimlerinde Kocasinan İlçe Teşkilatının merkezde AK Parti'nin oyunu en çok artıran teşkilat olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu seçimlerde de aynı başarıyı beklediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nde kendilerinin, Kocasinan Belediyesi'nde de Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın büyük bir gayretle çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Her zaman ilkleri ve tekleri yaptık. Gittiğimiz her mahallede her ilçede her ortamda söyleyecek sözümüz var. 20 yıla sığmayacak işleri 3,5-4 yılda tamamladık. 14 katlı kavşak yaptık. Üç tane devasa bulvar açtık. Her mahalleye hizmet götürdük. Her ilçeye tesisler yaptık. Sahaya çıktığınızda herkesin yanında söyleyecek sözünüz var. Kitap Fuarı ve Ramazan Sokağı gibi etkinliklerimize yüz binlerce kişi geldi. Gönül belediyeciliğinin en iyisini bizler yaptık. Toplumun her kesimine hizmet üretmeye gayret ettik” diye konuştu.

Yemekte ayrıca Kocasinan İlçe Teşkilatına emeği geçenlere plaket takdim edildi. Başkan Mustafa Çelik, yemek sonrası eski ve yeni yöneticilerle birlik ve beraberlik görüntüsü verdi ve bu hiçbir partide olmayan bu birliktelikle bir kez daha başarılı olacaklarına inancını dile getirdi.