Başkan Çelik aday tanıtım toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kayseri'deki adaylarla birlikte dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Başkan Çelik, toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte katıldı.

Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yeni dönem belediyeciliğine ilişkin 11 maddelik seçim manifestosunu AK Parti'li adaylarla birlikte takip etti. Başkan Mustafa Çelik, birlik beraberlik içerisinde girecekleri 31 Mart seçimlerinde de halkın güvenini ve desteğini alacaklarını, bu destekle de en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.