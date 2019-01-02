Başkan Çelik: “Akıllı şehircilikte tecrübeliyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki akıllı şehircilik uygulamaları konusunda bilgiler verdi. Akıllı şehirciliğin Kayseri'de sözde kalmadığını ifade eden Başkan Çelik, onlarca başlıkta akıllı şehircilik uygulamaları yaptıklarını vurguladı.

Akıllı şehircilikle ilgili yaptığı açıklamalarda ‘Kayseri Doğuştan Akıllı' ifadesini kullanan ve bu ifadeyi Türkiye'nin farklı illerinde dile getirerek sloganlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu ifadenin altını dolduran pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Akıllı şehircilik konusunda en başta öncelikleri belirlediklerini ve bu öncelikler doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Kayseri tüm kurumlarımızın beraber hareket ettiği nadir şehirden biridir. Bizim için ortak payda Kayseri ve Kayseri'de yaşayanlardır. Zaten akıllı şehir olmak aslında tam da bunu yapabilmekten geçiyor. Günümüzde örnek gösterilen Barselona, Amsterdam veya Singapur gibi akıllı şehirleri yakından incelediğinizde akıllı şehir kavramının buralarda hayat bulmasının tesadüf olmadığını görürsünüz” dedi.

Akıllı ödeme, akıllı müze, akıllı durak

Kayseri'nin Akıllı Şehircilik konusunda tecrübeli olduğunu da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin akıllı kentlerin ilk uygulamalarından olan SCADA sistemine su ve elektrikte Türkiye'de ilk geçen kentlerden birisi olduğunu, 2003 yılında açılan Kayseri Kent Müzesi ile başlayan akıllı müzecilik uygulamalarının da daha gelişmiş olanlarını Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Kayseri Bilim Merkezi'nde kullandıklarını, toplu ulaşımda da raylı sistem duraklarında bulunan akıllı durak sistemini otobüs duraklarında da uygulamaya başladıklarını söyledi.

Başkan Çelik, halen akıllı aydınlatmadan akıllı sulamaya, akıllı durak sisteminden akıllı otoparklara, CBS uygulamalarından trafik kontrol merkezine, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pist ve hava durumunun 24 saat takip edildiği kamera sisteminden katı atıktan enerji üretimine, akıllı kütüphanelerden kent bilgi sistemine kadar pek çok alanda yapılan çalışmalarla daha hızlı, güvenli, tasarruflu ve modern hizmet sunulduğunu kaydetti. Akıllı Şehircilik alanında her geçen gün yeni uygulamaları gerçekleştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Akıllı şehircilik konusundaki çalışmaların sonu yok. Teknoloji hızla gelişiyor ve biz de dünyanın geldiği son noktayı takip etmeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir'in akıllı şehircilik uygulamaları

Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik uygulamalarını şöyle sıraladı:

ALO 153 Çağrı Merkezi

Alo 153 Çağrı Merkezi, 2018 yılı ikinci yarısından bu yana Kayseri halkına hizmet vermektedir. Kayserililerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan çağrı merkezi sayesinde vatandaşlar şikâyetlerini bildirmek için farklı telefon numaraları veya farklı kaynaklar aramakta, sadece 153'ü tuşlayarak 16 İlçenin tamamıyla ilgili her türlü şikâyet ve isteklerini kolaylıkla bildirebilmektedir.

Akıllı aydınlatma

Şehrin birçok yerinde akıllı aydınlatma pilot uygulamaları başlamıştır. Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerindeki sokak aydınlatma armatürlerinde kullanılan teknik ile bugüne kadar %35'in üzerinde tasarruf sağlanmıştır. Uygulama karbondioksit salınımını da azaltmaktadır.

Akıllı otopark

Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Akıllı Otopark” projesi pilot çalışmalarına başlamıştır. Proje için test bölgesi belirlenerek sensörlerin montajı gerçekleştirilmiştir. Akıllı Otopark uygulaması kapsamında vatandaşlar bulundukları noktaya en yakın otoparkları tespit ederek, navigasyon uygulamasıyla otoparka rahatça ulaşabilecekler ve ayrıca otoparkların kapasite ve doluluk oranlarını da uygulama sayesinde rahatça öğrenebileceklerdir.

Akıllı durak

Mobil cihazlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Kayseri Mobil uygulamasını yükleyen vatandaşlar durak levhası üzerinde bulunan karekodu cihazları ile okutarak, otobüsün nerede olduğunu, duraktan geçen otobüs hatlarını ve yaklaşık olarak ne zaman geleceğini öğrenebilmektedir. Ayrıca durağın konumunun bulunduğu haritada yaklaşan otobüsler gerçek zamanlı olarak görülebilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mobil uygulama (akıllı şehir Kayseri)

Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal mobil uygulaması Akıllı Şehir Kayseri büyük bir ilgi görmektedir. Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazların kullanıcıları Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasını indirerek ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

Kent bilgi sistemi

Mobil Uygulamadaki Kent Bilgi Sistemi sayesinde en yakın hastane, eczane, benzin istasyonu, tarihi eserler, ücretsiz wifi alanları, noterler, ATM'ler, camiler, okullar, otoparklar, bisiklet durakları, taksi durakları gibi önemli yerlere ulaşılabilinmektedir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra cadde, sokak, mahalle, bina ve ilçe gibi konumlara nasıl gidileceği de Mobil Uygulama ile artık çok kolay hale gelmiştir.

Büyükşehirden mobil haberler

Mobil Uygulama ile Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapmakta olduğu projelere, düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin yer, zaman ve konum bilgilerine ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haberlere de kolaylıkla ulaşılabilinmektedir.

Turistik kameralar

Şehrimizde toplam 45 adet 7/24 yayın yapan turistik kamera bulunmaktadır. Bu kameralar, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Erciyes Kayak Merkezi'nde konumlandırılmış durumdadır. Kameralardan elde edilen görüntüler Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web adresi ile mobil uygulamadan izlenebilmektedir.

Ücretsiz internet hizmeti (Wi-Fi)

Vatandaşların ücretsiz kullanımı için 30 aktif noktada ücretsiz ve güvenli internet yayını yapılmaktadır. Sistemin yüz bine yakın üyesi bulunmakta ve günlük ortalama altı yüz kişi bağlanmaktadır.

Akıllı sulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sistemi'nde Yeşil Hat Akıllı Sulama sistemi mevcuttur. Kullanıcılar sistem üzerinden günün hangi saatlerinde ne zaman ve hangi miktarda sulama yapıldığını görebilmektedir. Akıllı sulama sistemleri bazı parklar ile orta refüjlerde de kullanılmaya başlanmış ve bu sistem sayesinde çok önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır.

SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi)

Şehrimizin farklı bölgelerinde dağınık vaziyette bulunan içme suyu üretim ve depolama istasyonlarının bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesini, izlenmesini ve bir mantık içerisinde işletilmesini sağlamaktadır.

Akıllı kütüphane

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi modern binası ve yenilenmiş yüzü ile halkımızın hizmetine açılmıştır. Merkez kütüphanemizin doluluk ve boşluk miktarlarını web sitesi kutuphane. kayseri.bel.tr aracılığıyla tüm ziyaretçilerimizin öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir proje geliştirilmektedir.

İnsansız Hava Aracı (iha) ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi ve 360 sanal tur

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerden ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi yapılmaktadır. Tamamen belediyemizin personeli tarafından çekilip yazılımlarla işlenen görüntüler cbs.kayseri.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca İnsansız Hava Aracı (İHA) ile şehrimizin belirli noktalarında çekilen panoromik görüntüler ile 360 Sanal Tur uygulaması vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Yönetim Bilgi Sistemi

Belediyemizin daha efektif yönetilebilmesi için yeni nesil teknolojiler kullanılarak kullanıcı dostu ara yüze sahip Yönetim Bilgi Sistemi kurum içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Yönetim Bilgi Sistemi ile kurum içerisinde e-imza kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi ile geriye yönelik evraklara çok kolay bir şekilde ulaşılması ve diğer kurumlar ile entegre çalışılarak işlerin daha doğru, kolay ve hızlı ilerlemesi sağlanmıştır.