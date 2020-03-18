Başkan Çelik: “Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır”

Çelik, risklerin dikkate alınarak çalışma koşullarının düzenlenmesini söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs hastalığı maalesef ülkemizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak çalışma hayatının da bu risk dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal mesafe kavramı dikkate alınarak, çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için önlemler alınmalıdır. İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır.”

Çelik, İş yerlerinde, maske ve eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmesinin gerektiğine değinerek, “İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır. Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilcilerimiz, işverenle yakın işbirliği içerisinde korona virüs ile mücadele konusunda aktif ve etkin görev almalı, denetim görevini yerine getirmeli ve süreci yönetmelidir. İş yeri sendika temsilcilerimiz çalıştıkları iş yerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, korona virüs ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan sağlığının bütün değerlerin üstünde olduğuna olan inancımızla korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, erken davrandık. Sendika binamızda virüse karşı dezenfektasyon çalışması yaptık. Bunun yanı sıra büro içerisindeki dezenfeksiyon malzemelerin kullanımı ve kişisel hijyen konusunda gerekli önlemleri aldık.

Üyelerimizi, çalışanları ve toplumun tamamını bir kez daha Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan 14 kurala, yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı da 14 günlük izolasyon kuralına uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.