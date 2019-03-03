Başkan Çelik, "Ekonomiyi büyütmek için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRSAB'ın Kayseri'deki acentelerin katılımıyla yaptığı toplantıda turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için Kayseri'nin çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Çelik, Kayseri turizmi ve dolayısıyla ekonominin gelişmesi için TÜRSAB ile birlikte çalışabileceklerini kaydetti. Başkan Çelik, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile toplantı sonrası Erciyes ve Bilim Merkezi'ni de gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRSAB'ın acentelerle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda belediye başkanının yazılı olan görevlerinin yanı sıra yazılı olmayan görevleri de üstlendiklerini belirterek, belediye başkanının yazılı olan planlama, alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal tesisler gibi görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ve bunların yanında şehrin ekonomisini büyütmek için de çalıştıklarını söyledi. Ekonomiyi büyütmek için ilçelerde kalkınma hamleleri, ticaret ve sanayi erbabının iş yerlerinin büyütmesi için siteler, tarım ve hayvancılığı geliştirme gibi projeler yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Bunların yanında adeta turizm yatırımcısı gibi Kayseri'nin turizmine ve tanıtımına da ağırlık verdik. Çin'de yapılan Kış Fuarı'nda Türkiye'den sadece Erciyes A.Ş. vardı. 20'den fazla ülkede tanıtımlar gerçekleştirdik” dedi. Kayseri'nin güçlü bir ürün olduğunu ve Zenginlikler Şehri olarak tanımladıklarını da ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu söyledi. Konuşmasında Erciyes'e ayrı bir parantez açan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “200 milyon avrodan fazla yatırım yaptığımız Erciyes'e artık dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferleri ile gelen turistleri ağızlıyoruz. Kayseri ekonomisinin büyütülmesi için bu çalışmaları yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“TÜRSAB İLE KONGRE MERKEZİ YAPALIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, turizm acentelerine Kayseri'de var olan huzur ve mutluluğu hatırlatarak turistin tercihinde bu unsurların önemli olduğunu belirtti. Başkan Çelik, TÜRSAB ile birlikte Erciyes'te bir kongre merkezi yapma teklifini de ileterek, “Kol kola girerek birlikte çalışalım” ifadesini kullandı.

ERCİYES'TE SNOWKİTE DÜNYA KUPASI'NI İZLEDİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantı sonrası TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte Erciyes'e çıktı. Başkan Çelik ve Bağlıkaya burada bir süre dünyanın dört bir yanında sporcuların katıldığı Snowkite Dünya Kupası müsabakalarını izledi. Başkan Mustafa Çelik, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ile birlikte Kayseri Bilim Merkezi'ni de gezdi.