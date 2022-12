Başkan Çelik: “Engelli birey olmayacağımızın garantisi yok“

Başkan Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün sağlıklı bireyleri olabiliriz. Ama geleceğin engelli bireyi olmayacağımızın bir garantisi yok. Bugün engelliler için atacağımız adım belki kendimiz ve geleceğimiz için atmış olduğumuz bir adımdır. Engelli olmasına rağmen hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan tüm zorluklara rağmen çalışma hayatının her alanın da önemli başarılara imza atan kardeşlerimiz var. Özellikle, engellilerin yoğun olarak istihdam edildiği çalışma hayatının değişik alanlarında yaşadıkları sorunların çözümü her kesimin önceliği olmalıdır. Engellilere alan el değil veren el mantığıyla yaklaşılmalı, tüketici değil üretici olmaları yönünde bilgi, beceri, birikim ve deneyim sahibi olmalarının önü açılmalı, fırsatlar oluşturulmalı ve bu konuda kalıcı organizasyonlar yapılmalıdır.”

“Hayatta bir engelle karşılaşmamak için bugünden herkesin yatırım yapması önemlidir“

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Engelli Komite Başkanı Ahmet Değirmen'de yaptığı açıklamada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerle ilgili duyarlılıkların, farkındalıkların gündeme geldiği önemli bir gün olduğunu söyleyerek, “Bu günü, birtakım gösteri ve protokol toplantılarından arındırıp, ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan engellilerin, gerçek sorunlarının, yaşam koşullarının tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olarak değerlendirmek gerekiyor. Tüm engelli kardeşlerimin de yaptığımız faaliyetlere katılmalarını rica ediyorum. Sosyal olmak ve bazı aktivitelerin içerisinde yer almak diğer engelli kardeşlerimize cesaret vereceği kanısındayım” dedi.

Değirmen açıklamasında, “Unutulmaması gerekiyor ki; her insan doğuştan itibaren engellilik riski taşıyan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir. Onun için hayatta bir engelle karşılaşmamak için bugünden herkesin yatırım yapması önemlidir. HAK-İŞ olarak, bu gerçeklerden hareketle, Konfederasyonumuz ve şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Komitelerimizle, bütün engellilerin iş hayatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve projeler geliştirmeye de destek veriyoruz. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.