Başkan Çelik, İncesu'da alemet yakan Cesur çiftini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu'daki asfalt çalışmaları sırasında bağ evlerinde alemet yakan Cesur çiftini ziyaret etti.

Şerife ve Mehmet Cesur ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çelik, bağdaki çalı çırpıyı toplayarak yardımcı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile birlikte asfaltlama çalışmalarını takip ederken yol kenarındaki bağ evlerinde alemet yakan Şerife ve Mehmet Cesur çiftini ziyaret etti. Bağcılık kültüründe bağdan inerken çalı çırpı ve gazellerin yakıldığını ve buna da bağcılık kültüründe alemet yakmak denildiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu şekilde bağın temizlendiğini kaydetti.

Şerife Nine ve Mehmet Amca ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Mustafa Çelik, çalı çırpı toplayarak bağın içinin temizlenmesi için Cesur çiftine yardımcı oldu.