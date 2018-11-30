İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çelik, İncesu'da alemet yakan Cesur çiftini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu’daki asfalt çalışmaları sırasında bağ evlerinde alemet yakan Cesur çiftini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu'daki asfalt çalışmaları sırasında bağ evlerinde alemet yakan Cesur çiftini ziyaret etti.


Şerife ve Mehmet Cesur ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çelik, bağdaki çalı çırpıyı toplayarak yardımcı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile birlikte asfaltlama çalışmalarını takip ederken yol kenarındaki bağ evlerinde alemet yakan Şerife ve Mehmet Cesur çiftini ziyaret etti. Bağcılık kültüründe bağdan inerken çalı çırpı ve gazellerin yakıldığını ve buna da bağcılık kültüründe alemet yakmak denildiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu şekilde bağın temizlendiğini kaydetti.


Şerife Nine ve Mehmet Amca ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Mustafa Çelik, çalı çırpı toplayarak bağın içinin temizlenmesi için Cesur çiftine yardımcı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.