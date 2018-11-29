Başkan Çelik, Kayseri OSB'deki asfalt çalışmalarını takip etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 7 kilometrelik yolda alt yapı ve asfaltlama çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 11 bin ton asfalt kullandıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Gelbula Sanayi Sitesi'nin bulunduğu bölgede yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmayan bölgelerde dahi kent konforunu artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Hacılar Gelbula Sanayi Sitesi'nin bulunduğu bölgede asfaltlama işini tamamladık. Burası Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında değil; ama sanayicilerimizin talebi üzerine önce KASKİ olarak alt yapıyı bitirdik. Daha sonra da 7 kilometrelik yolda 11 bin ton asfalt kullanarak ülkemiz ekonomisi için istihdam ve kaynak üreten sanayicilerimizi sıkıntıdan kurtardık” dedi.

Bölgedeki sanayiciler adına konuşan Şifa Türkmen de yapılan hizmet nedeniyle teşekkür ederek, “Başkanımız A'dan Z'ye buradaki alt ve üst yapı hizmetlerini tamamladı. Başkanımızın yapacağı daha çok işler vardı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Hacılar Belediyesi Başkan Vekili Bilal Özdoğan da, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman Hacılar'ın yanında olduğunu vurgulayarak, “Hacılar Belediyesi olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası yurtdışından misafirlerimizin geldiği bir bölgeydi. Çok ciddi ve büyük bir çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediyesi her zaman Hacılar Belediyesi'nin yanında ve destekçisi olmuştur” dedi.