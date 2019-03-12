Başkan Çelik, Kayseri'nin ilk tüp geçit projesini basına ve kamuoyuna tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Farabi Caddesi'ni Talas Yolu'na bağlayacak olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın tüp geçit ve bulvarını basına ve kamuoyuna tanıttı. Başkan Çelik, yolun tüp geçit ile geçileceği Köşk Kışla ile ilgili protokolün imzalandığını açıkladı. Başkan Çelik, 375 metrelik tüp geçidin de yer aldığı yolun yaklaşık 22 milyon TL'ye mal olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı'nda bu önemli yatırımla ilgili görsel brifing düzenledi.

“35 GECEKONDUYU RIZA İLE YIKTIK”

Hulusi Akar Bulvarı'nın açıldığı andan itibaren trafik yükünü aldığını ve tercih edilen bir yol haline geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bulvarın Sivas Caddesi ve Talas Caddesi'ndeki trafiği de rahatlattığını belirtti. Bu yolun açılmasında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın çok büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Başkan Çelik, bu nedenle Köşk Kışla'dan geçecek yola ismini verdiklerini kaydetti. Kocasinan Bulvarı'nı Fuzuli ve Farabi Caddesi'nden Hulusi Akar Bulvarı'na bağlamak için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Mustafa Çelik, “Fuzuli'yi bu yolla irtibatlandırmak için 35 gecekondunun hak sahipleriyle rızalarını alarak anlaştık. Gecekonduları yıkarak üç ay gibi kısa sürede Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı'nı yaptık. Böylece Fuzuli ve Farabi'yi Hulusi Akar Bulvarı'na bağladık” dedi.

KÖŞK KIŞLA GEÇİŞİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Farabi Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlamakla yetinmediklerini ve bu yolu Talas Bulvarı'na bağlamak gerektiğini de ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Üzerinde 1,5 yıldır çalışıyorduk. Dün yolun Talas Caddesi'ne bağlanmasıyla ilgili protokolü imzaladık. Toplam uzunluğu 575 metre olacak yolun 230 metresi açık, 345 metresi tüp geçit olacak. Askeri bölgeyi alttan geçeceğimiz Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı ve Tüp Geçidi ile pek çok mahallemizi Talas Yolu'na bağlayacağız. Gerçek planlama ve gerçek mühendisliğin böylesine alternatif yolları açmak olduğunu düşünüyorum. Yol ve tüp geçidin projesi tamamlandı. İhalesine hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“SON GÜNE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM”

Açacakları yolun Kayseri'nin geleceği ve geleceğin Kayseri'si için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, son güne kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.