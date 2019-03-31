Başkan Çelik, oyunu seçimlerin hayırlı olması temennisiyle kullandı

Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'de mükemmel bir propaganda döneminin geçtiğini belirtti ve seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oy kullanmak için Gültepe Mahallesi'ndeki Mehmet Miraboğlu İlkokulu'na saat 12.30'da geldi. Başkan Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetimi tam kadro eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, eşi İkbal Çelik ve çocuklarıyla birlikte 1373 no'lu sandıkta oy kullandı.

Hayırlı olması dileğiyle oyunu kullanan Başkan Çelik, oy verdikten sonra sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve oy kullanmak için gelen vatandaşlarla selamlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, okul çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Demokrasinin kurallarına uygun bir şekilde ve hoşgörü içinde mükemmel bir propaganda dönemi geçirildiğini ifade eden Başkan Çelik, “Kayseri'de propaganda döneminde bugüne kadar bir sıkıntı olmadı. Şu ana kadar oy kullanma işleminde de sıkıntılı bir durum yok. Rabbim kazasız belasız tamamına erdirsin. Sandıktan da bu şehir ve bu ülke için hayırlı olan neyse o çıkacaktır. Sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.