Başkan Çelik, şehir merkezi ve ilçelerde hız kesmeyen asfalt çalışmalarını yerinde takip etmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu'da 6,5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına katıldı. Başkan Çelik, kent merkezi ve ilçelerdeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, kar düşene kadar bu temponun süreceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu'da asfaltlama çalışmalarını takip etti. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile birlikte çalışmaları izleyen Başkan Çelik, şahıslara değil toplumun tamamına hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Kar düşene kadar çalışmalar hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Şu an bir ekibimiz Kayseri OSB'nin Hacılar-Gelbula bölgesinde, bir başka ekibimiz 15 Temmuz Bulvarı'nda, bir ekibimiz de İncesu'nun çevreyolu sayılan ve 4 ayrı TOKİ bölgesini birbirine bağlayan 6,5 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları yapıyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece kar düşene kadar merkezde ve ilçelerde asfalt dökmeye devam edeceğiz. Burada 7 bin ton asfalt kullanıyoruz. Zaman zaman 3,5 yıla bu kadar işi nasıl sığdırdınız diyenlerle karşılaşıyoruz. İşinizin başında olursanız ve şahısların işi için değil de topluma hizmet için projeleri takip ederseniz 3,5 senede böyle devasa işler yaparsınız. Elhamdülillah 16 ilçenin 16'sında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin izlerini bulabilirsiniz. Bizim derdimiz şahısları değil topyekun Kayseri'yi memnun etmek” diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da, asfaltlanan yolun 3 bin 200 TOKİ konutunu ve meslek yüksekokulunu birbirine bağlayan bir yol olduğunu belirtti. 6,5 kilometre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki yola 7 milyon TL'lik bir harcama yaptıklarını ifade eden Karayol, “Burada 7 ile 10 bin ton arasında asfalt kullanılıyor. Başkanıma İncesu halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.