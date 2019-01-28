Başkan Çelik: “ Sessiz çığlıklarımıza kulak verilmeli”

HİZMET-İŞ Sendikasının 41. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Ankara'da toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, teşkilatlanma çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılar, kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin durumu görüşüldü. Özellikle de TÜİK tarafından belirlenen yüzde 20,30'luk 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) dikkate alınarak, asgari ücretle çalışan üyelerin maaşlarına en az enflasyon oranında (yüzde20,30) zam yapılması gerektiği görüşü karara bağlandı. Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkanlar Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili bilgi verirken, emekçilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini ifade ederek, kamu çalışanlarının enflasyon karşısında korunduğunu, emekçilerin de aynı şekilde korunmasını beklediklerini söyledi. Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

“696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştı. Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmişti. TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunması taleplerimizi yineliyoruz.”