Başkan Çelik Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Kayseri'de tarım ve hayvancılıkla ilgili yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirtti ve Bakanlık olarak bu projelere gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara'da görüştü. Bakanlık'ta gerçekleşen ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarını anlatan Başkan Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Felahiye Toplu Ahır Projesi, tarıma can suyu kapsamında çiftçinin kullanımına sunulan tarım makineleri, hayvancılığa can suyu kapsamında alınarak üreticiye verilen 206 adet süt soğutma tankı, Şeker fabrikası ile işbirliği halinde Pınarbaşı ilçesinde yapılan Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Bünyan'da açılan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi, Doğal Ürünler Bahçesi ve Sarız ile Özvatan ilçesinde sağlanan arıcılık desteği gibi farklı alanlarda yapılan destekler konusunda bilgi verdi. Başkan Çelik ayrıca Beydeğirmeni Besi Bölgesi ile Felahiye Toplu Ahır Projesi'nin üretime daha fazla katkıda bulunması için Bakanlık'tan destek istedi.

Başkan Mustafa Çelik'in ifade ettiği projeleri ilgiyle dinleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projeleri takdirle karşıladığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, tarıma ve hayvancılığa bu denli önemli destekler veren Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin projelerine kendilerinin de destek sağlayacağını dile getirerek Bakanlık bürokratlarına talimat verdi.