Başkan Çelik, TÜBİTAK'ın proje yarışması ödül töreninde gençlere seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nın ödül törenine katılarak gençlere seslendi. Başkan Çelik, ülkemizin geleceği olan gençlere her türlü desteği verdiklerini belirtti ve gençlerden bizi biz yapan değerleri ihmal etmemelerini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Ödül Töreni'nde gençliğimiz arasından ilerde dünyaya yön verecek kişiler çıkacağına inandığını söyledi. Belediyeler olarak her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “TÜBİTAK'ın destek verdiği Bilim Merkezleri arasında 1 numara olan Kayseri Bilim Merkezi'ni kurduk. Yine gençlerimiz için kütüphaneler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ders çalışacakları mekanları oluşturmak boynumuzun borcu. İnşallah üniversitemizin içinde Türkiye'nin en büyük araştırma kütüphane kampüsünün temelini Memduh Başkanım atacak. Ayrıca Tarihi Meryem Ana Kilisesi binası 24 saat açık araştırma kütüphanesi olacak” dedi.

Konuşmasında, gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, değerler konusunda uyarıda bulundu. Bizi biz yapan değerlerin ihmal edilmemesini isteyen Başkan Çelik, “Hangi bilim dalında, hangi meslekten olursanız olun; hedefinize giderken unutmamanız gereken bir şey var o da değerler eğitimi. Değerlerinizi her zaman ön planda tutun. Vicdansız cerrah olmanız, doğruyu yalanı ayırmayan tarihçi olmanız bir anlam ifade etmez. Değerlerimizi ihmal etmeden çalışalım” diye konuştu.