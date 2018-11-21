Başkan Çelik: "Üniversitelerimizin gelişmesi için çalışıyoruz"

Dr. Kurtuluş Karamustafa ile yeni üniversite yeri konusunda çalışma yaptı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Üniversitelerine Başkan Mustafa Çelik'in ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Karamustafa, “Siyasilerimiz bize çok büyük destek veriyorlar. Kayserili hayırseverlerin desteğini alıyoruz. Kayseri'de heyecan var. Allah'ın izni, başta Başkanımız olmak üzere yerel yöneticilerimiz, siyasilerimiz, iş dünyası ve hayırseverlerin desteğiyle bu şehrin ismine yakışır üniversitemizi en güzel şekilde ve en kıza zamanda oluşturacağız. Sayın Başkanımızla istişare toplantılarına başladık. Alternatifleri değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda alternatifleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunacağız. Emeği geçen herkese başta Başkanımız olmak üzere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de birçok özelliğiyle övündüğümüz Kayseri'nin övünç kaynaklarından birisinin de üniversitelerimiz olduğunu söyledi. Anadolu'nun bağrında dört üniversitesi olan bir şehir olduğumuzu ifade eden Başkan Çelik, “Bu üniversitelerin eğitim kalitesi ve fiziki imkanlarını nasıl daha üst seviyeye getiririz konusunda belediyeler olarak bizim de vebalimiz olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yeni üniversitemiz için toplu taşımın ulaşabildiği, çevresinde sosyal yaşam olanaklarının oluştuğu, gelişmeye müsait yerler konusunda araştırmalarımızı yaptık. Alternatif yerlerle ilgili değerlendirmeleri birlikte yapacağız. Şehrimizi üniversiteler şehri hatta en iyi üniversiteler şehri yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Kayseri Üniversitesi için belirlenen alternatif araziler konusunda bir çalışma yaptı.