Başkan Çelik, üst kısmı trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

Başkan Çelik, üst kısmı trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağında incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir taraftan veda ziyaretlerinde bulunuyor, bir taraftan teşekkür ziyaretlerini kabul ediyor, bir taraftan da yatırımları takip ediyor. Başkan Mustafa Çelik, yapımı hızla devam eden Terminal Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, üst kısmı trafiğe açılan katlı kavşağın kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Şehir Hastanesi önündeki 3 yapraklı yonca şeklindeki katlı kavşakta da hava koşullarının iyileşmesiyle çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Çelik, bu kavşağında kısa sürede tamamlanmasıyla 14 katlı kavşağı bitirmiş olacaklarını kaydetti. Başkan Çelik, Terminal kavşağında Sivas Caddesi Tuna Kavşağı'nda olduğu gibi hamburger kavşak modeli uyguladıklarını de dile getirdi.