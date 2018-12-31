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Başkan Çelik, Vali Günaydın ile birlikte Erciyes'e çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın tanıdığı kış sporları merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, yeni sezona da hızlı girdi.

Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı çok sayıda kayak severi ağırladı. Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes'e çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iki yıldır yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla Erciyes'te ziyaretçi sayısını iki kattan la artırdıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen ve eşler arasında gerçekleşen ‘Artık Çekilmez Oldun' adlı Kızak Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Şehmus Günaydın, Başkan Mustafa Çelik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı verdi.


Ödül töreninin ardından Erciyes'i gezen Vali Günaydın ve Başkan Çelik, ziyaretçilerle görüştüler. Başkan Mustafa Çelik, yurt dışından gelen turistlerle de konuşarak memnuniyetlerini aldı.


“Şehir ekonomisine canlılık geldi”


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'in gerek il içi gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçisi olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan charter seferlerle turistlerin geldiğini de hatırlatan Başkan Çelik, “Burada yaptığımız tesislerin şehir ekonomisine katkı verdiğini görmek bizi mutlu ediyor. İki yıldır yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ziyaretçi sayısını iki mislinden fazla artırdık ve artırmaya da devam ediyoruz. Bu durum şehrin ekonomik hayatına da canlılık getiriyor” ifadelerini kullandı.


(SK)

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