Başkan Çelik, veda ziyaretleri kapsamında AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti

Başkan Çelik, ziyaretlerinde Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yaptı. Siyasi partilerin il başkanları da Başkan Çelik'e Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi partilerin il teşkilatlarına yapmış olduğu ziyaretlere CHP İl Başkanlığı ile başladı ve İl Başkanı Ümit Özer ile bir süre görüştü. Ziyaretinde şehrimizdeki uyum kültüründen bahseden Başkan Çelik, “Hepimizin siyasi görüşü farklı olabilir; ama Kayseri ortak paydasında buluştuğumuz için hoşgörü ve uyum içinde beş sene geçirdik. Huzur içinde çalıştık. İnşallah seçim dönemi de Kayseri'ye yakışır bir şekilde sonuçlanır” dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer de Başkan Çelik'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

“HOŞ BİR SADA BIRAKARAK AYRILIYORSUNUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra İyi Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt'un yanı sıra İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yer aldı. Başkan Çelik, burada da uyum içinde çalışmanın önemini vurguladı ve farklı görüşler taşınsa da Kayseri ortak paydasında buluşulduğunu belirtti.

İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt da, nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Kayseri'de hoş bir sada bırakarak ayrılıyorsunuz. Bundan sonra da iyi işler yapmanızı temenni ediyoruz” dedi.

“REİSLİĞİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MHP İl Başkanlığını ziyaretinde de İl Başkanı Serkan Tok ile görüştü. Başkan Çelik'e verdiği hizmetleri nedeniyle teşekkür eden MHP İl Başkanı Tok, “Bugüne kadar verdiğiniz hizmetlerden, mücadeleden ve reisliğinizden dolayı Allah razı olsun. Benim evimin güzergahında Hulusi Akar Bulvarı var. Artık aracımızla kısa sürede il başkanlığımız geliyoruz. Sizleri güzel yad ediyoruz, bundan sonra da güzel hizmetlerinizden dolayı güzel yad edip güzel anacağız. Teşkilatım, şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de hoş bir sada bırakmak ve dua almak için gayret ettiklerini dile getirdi. Mecliste tüm partilerle uyum içinde çalışarak şehri yönettiklerini ifade eden Başkan Çelik, MHP İl Başkanı Serkan Tok'a çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

“SON ZİYARETİMİ YUVAMA YAPMAK İSTEDİM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi partilere veda ziyaretlerini AK Parti İl Teşkilatıyla tamamladı. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yöneticilerle görüşen Başkan Çelik, “En son ziyaretimi kendi yuvamız olan partimize yapmak istedim” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, Başkan çelik'in şehre hizmetlerinin devam edeceğine inandığını belirterek, “Yaptığınız hizmetler dost meclislerinde, aile ortamında veya siyasi ortamlarda konuşuluyor. Siz proje insanısınız. Mutlaka şehrimize katkınız devam edecektir” dedi.