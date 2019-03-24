Başkan Çelik, Yaşlılara Saygı Haftası'nda Huzurevi'ndeki yaşlılarımızla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Huzurevi'ndeki yaşlılarımızla kahvaltıda bir araya geldi. Tüm yaşlılarımızla yakından ilgilenen Başkan Çelik, bereket ve huzurun kaynağının yaşlılarımızın duası olduğunu söyledi.

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzurevi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programına Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik katıldı.

Yaşlılarla yapılan kahvaltının ardından bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çelik, yaşlılara hürmetin ne denli önemli olduğunu vurgulayarak şehrimizdeki huzur ve bereketin kaynağının yaşlılarımızın duası olduğunu söyledi. Konuşmasında yaşlılarımıza veda da eden Başkan Çelik “Fani bir dünyadayız. Bir uçtan geliniyor bir uçtan gidiliyor. Makamlar mevkiler de öyle. Biz de 4 senelik Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı bu hafta sonu itibariyle bitiriyoruz. Görev sürecimizde sık sık bir araya geldik. Sizlerin hayır duasını almayı rabbim bizlere nasip etti. İnşallah bundan sonraki hayatımız için de sizlerden dua bekliyoruz. Çünkü sizin dualarınız bu şehrin huzur ve bereket kaynağı. Hakkınızı helal edin” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında yaşlıların duasının en büyük güç kaynağı olduğunu söyledi. Vali Günaydın, devlet dairelerinin kapılarının yaşlılarımıza her zaman açık olduğunu kaydetti.

Kahvaltı sonrası Vali Günaydın ve eşi ile Başkan Çelik ve eşi yaşlılarımıza çiçek verdi ve sohbet etti. Yaşlılarımızla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, hal hatır sordu ve sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.

Başkan Çelik ayrıca huzurevi çalışanları ile bir süre sohbet ederek veda etti.

“MÜJGAN TEYZE'YE SÜRPRİZ ZİYARET”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik ile Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın huzurevi ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin YADES Projesi kapsamında evinde destek hizmeti verilen Müjgan Özbarutçu'yu ziyaret etti.