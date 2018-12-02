Başkan Çelik, "Yürekler bir olunca tüm engelleri aşarız"

Kayseri'yi her alanda engelsiz bir kent yapma gayretiyle 3,5 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, samimiyetle çalışılması ve yüreklerin bir olması halinde aşılamayacak bir engelin bulunmadığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı yapmayı bir borç olarak gördüklerini belirtti. Bu anlamda Kayseri'de çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Yol, kaldırım, trafik ışığı gibi konularda yapılması gereken düzenlemeleri zaten yapıyoruz; ama bunun yanında şehrimizde engelleri kaldıran pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk ve tek olan Engelsiz Çocuk Evi bu çalışmalarımızdan birisi. Bu proje sayesinde zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelerin, evlatlarının bakımını üstlenerek hem çocuklarımızı daha sosyal hale getirdik hem de ailelere nefes alma imkanı verdik. Amatör Spor Tesislerimizin yanında görme engellilerimiz için saha yaptık. Kütüphanelerimizden yararlanmaları için binlerce sesli kitabı kütüphanelerimize kazandırdık. Yine görme engellilerimizin hissedilebilir yüzey ile yardımsız gezebilmeleri için Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde düzenlemeler yaptık. Görme engellilerimiz, sergilenen eserlere ait replikalar ile eserleri dokunarak hissedebilme, Braille alfabesi ile müzeyle ilgili bilgi alma imkanı buldular. İşitme engellilerimizin çevreleriyle iletişiminin çok daha güçlü olması için KAYMEK şirketimiz vasıtasıyla binlerce insanımızın işaret dili eğitimi almasını sağladık. Zihinsel engelli çocuklarımızın çok daha sosyal olabilmeleri için Spor A.Ş. vasıtasıyla doğa kampı ve benzeri etkinlikler gerçekleştirdik. Bu ve benzeri pek çok çalışmayla şehrimizdeki engelleri tek tek aştık. Aşmaya da devam edeceğiz” dedi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ARMAĞANI

Engellilerimiz için önemli bir çalışmayı da KASKİ Genel Kurulu'nda yaptıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, şehrimizde yaşayan %40 ve üzeri engellilerimizin yararlandığı su ücretlerinde yüzde 50 indirim kararının uygulamaya konduğunu söyledi. Bu çalışmadan dolayı şehrimizdeki farklı engel gruplarını temsil eden tüm derneklerin takdir ve teşekkürlerini aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Yüzde 50 indirimden yüzde 40 ve üzeri engelli grubuna giren yaklaşık 27 bin hemşehrimiz yararlanmaya başladı. Üstelik abonenin engelli olması gerekmiyor, ailesinde engelli olan aboneler de bu indirimden faydalanıyor. İndirimden yararlanan engellilerimizin her birisinin ortalama beş kişilik bir ailesi olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 125 bin kişinin gönlüne girmiş oluyoruz. Aldığımız kararın bir kez daha tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, doğuştan ya da sonradan insanların önüne bazı engeller çıkabildiğini de vurgulayarak, yüreklerimizin bir olması halinde tüm engellerin aşılabileceğini kaydetti.