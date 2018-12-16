Başkan Çelik'in okçuluğa verdiği önem bu alanda başarıyı da beraberinde getiriyor

Ş. bünyesindeki okçular bir büyük başarı daha kazandı. Samsun'daki Federasyon Kupası'na katılan Spor A.Ş. Büyük Bayanlarda şampiyon olurken Genç Erkeklerde de ikinciliği elde etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in büyün önem verdiği okçulukta Kayseri yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Ş. okçuları 13 -16 Aralık tarihileri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan 2018 Salon Federasyon Kupası'na katıldı.

108 kulüpten 875 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Gizem Elmaağaçlı, Büşra Nur Gürlek ve Tuğçe Erciyes'ten oluşan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Makaralı Büyük Bayan Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Egemen Uslu, Mert Kaya ve Mustafa Dinçel'den oluşan Makaralı Genç Erkek Takımı ise Türkiye 2'incisi olma başarısını gösterdi. Müsabakada Türkiye Şampiyonu olan Makaralı Bayan takımımıza ödülünü Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş verdi ve sporcularımızı tek tek tebrik etti.

Şampiyonada ayrıca, Makaralı Yay Genç Bayanlarda Büşra Nur Gürlek bireysel eleme atışlarında 150 tam puan üzerinden 149 atarak kendi kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.