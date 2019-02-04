Başkan Çelik'in projelerine bakanlıktan 153 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in üç önemli projesine 153 milyon liralık destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Çelik'in yaptığı projelerle Kayseri'yi bir üst seviyeye taşıdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in girişimleriyle Kayseri 153 milyon TL kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, üç ayrı projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destek vermesi için yapmış olduğu girişimlerden olumlu sonuç aldı. Başkan Çelik, söz konusu projelerle ilgili Kayseri'yi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a detaylı bir sunum yaptı. Başkan Çelik, sunum sonrası da Bakan Kurum'a proje alanlarını yerinde gösterdi ve projelere destek istedi.

Millet Bahçesi'ne 100 Milyon TL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hava İkmal Millet Bahçesi, Sur İçi Dönüşüm Projesi ve beş mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için yapmış olduğu girişimlerden olumlu sonuç aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, söz konusu projeler arasında bulunan ve yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi'nin TOKİ tarafından yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nin 2019'da Kayseri halkının kullanımına sunulacağını dile getirdi.

Dönüşüm projelerine finans ve teknik destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in kısa süre önce açıkladığı Sur İçi Dönüşüm Projesi ve Kayseri Mahallesi'nin ikinci etabına da Bakanlık olarak destek sağlayacaklarını belirtti. Bakan Kurum, Kayseri Mahallesi, Camii Kebir ve Kiçikapı'yı kapsayan ve yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak olan projeyi Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceğini, TOKİ'nin de finans ve teknik destek sağlayacağını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Çelik'in dile getirdiği dönüşüm projelerinden birisi olan Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil Mahalle ve Hilal Mahallelerini içeren kentsel dönüşüm projesini de Bakanlık olarak üstlendiklerini açıkladı. Bakan Kurum, yaklaşık 43 milyon TL'ye mal olacak olan projeye en kısa sürede başlayacaklarını dile getirerek, “Buradaki Hazine arazisinde 500 rezerv konut üreteceğiz. Vatandaşlarımızı rezerv alana taşıyarak az katlı, özümüzü ve kültürümüzü yansıtan projeyi gerçekleştireceğiz. Ayrıca Argıncık Mahallesinde de 500 rezerv konut yaparak dönüşüme başlayacağız” dedi.

“Kayseri, dünya şehirleriyle yarışıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde projelerine destek verdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in 4 yılda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Başkan Çelik'in 4 senelik süre içinde Kayseri'yi daha yukarı seviyeye çıkarmak için birçok proje geliştirdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Kayserimiz artık diğer dünya şehirleriyle yarışan bir marka şehir haline gelmiştir. Başkanımız ve bundan önce hizmet etmiş başkanlarıma teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gece gündüz demeden özveriyle çalıştı. Kayseri'yi şehircilikte bir üst seviyeye taşıma anlamında birçok proje üretti” dedi.