İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çelik'ten belediye personeline duygusal veda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, personel yemekhanesinde çalışanlarla bir araya geldi.

Başkan Çelik, yaptığı veda konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini personel yemekhanesinde yedi. Sıraya girip yemeğini kendisi alan Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir personeliyle birlikte yemek yedi, sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Çelik, 4 yıllık görevi süresince mesai arkadaşlarıyla sahada ya da çalıştıkları birimde sık sık beraber olduklarını söyledi. Veda cümleleri sırasında zor anlar yaşayan Başkan Çelik, “Bu şehre hep birlikte hizmet ettik. Yaptığımız her işte sizlerin emeği var. Bundan sonra da huzurlu ve sağlıklı bir şekilde hizmet etmenizi diliyorum. Rabbim hepinizin, yolunu, bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.