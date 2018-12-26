Başkan Çelik'ten, "Devlet Hastanesi'nin olduğu alan Nuh Naci Yazgan Tıp Fakültesi olsun" önerisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık tarafından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne yaptırılacak olan Tıp Fakültesi binasının protokolü için yapılan törende dikkat çekici bir öneride bulundu. Başkan Çelik'in, “Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanın Nuh Naci Yazgan Tıp Fakültesi olması için hep birlikte çalışalım” ifadeleri alkışlarla desteklendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ndeki protokol imza törenine Vali Şehmus Günaydın ile birlikte katıldı. Tıp Fakültesi'ni yaptıracak olan Hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık nezdinde Kayseri'nin en önemli zenginliğinin hayırseverlerimiz olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, gönlü zengin hemşehrilerimizin şehre katkısının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında şehir merkezindeki Devlet Hastanesi ile ilgili önerisini de dile getiren Başkan Çelik, “İnşallah protokolü imzalanan Tıp Fakültesi'nin ilim irfan yuvası ve sağlık şifa merkezi olduğunu hep birlikte görürüz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ile Tıp Fakültesi yeri neresi olur diye çalışma yaptık; ama şehir merkezindeki Devlet Hastanesi'nin yerinin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi olması için çalışalım ve gayret edelim istiyoruz. Tıp Fakültesi'ni merkezde böyle bir yerle taçlandırmış oluruz. Şehrin doğusunda yapılacak hastane yeri de uygun ve alternatif yerler de var; ama şehrin merkezindeki bu yer daha güzel olur” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik'in yapmış olduğu açıklamalar katılımcılar tarafından alkışlarla desteklendi.