Başkan Çelik'ten milli davet

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde Kayseri'de basketbol kültürü bulunduğunu belirtti. Başkan Çelik de tüm Kayserilileri Kadın Basketbol Milli takımımızın maçına davet etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretine Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur da katıldı. Başkan Çelik'i Türkiye ile Belarus arasında oynanacak milli maça davet eden Ömer Onan, “Milli maçımızı bilerek Kayseri'ye almak istedik. Burada çok güzel bir kadın takımı oluşturuldu. Kayseri Basketbol Kadın takımını dünyada herkes biliyor. Maçın hakemleri de Avrupa maçları nedeniyle Kayseri'ye çok geldiklerini ve bu şehri çok sevdiklerini söylediler. Çünkü FİBA'da Kayseri Basketbol takımı bilinen bir takım” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tüm Kayserilileri saat 18.00'de Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak maça davet etti. Kayseri'de kadın basketbolunun çok ciddi bir seyircisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Kayseri Basketbol takımının seyirci rekoru kırdığını da hatırlattı.

Ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e kadın milli basketbolcularımızın imzalamış oldukları forma da hediye edildi.