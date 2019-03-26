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Başkan Çelik'ten ulaşıma veda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir bünyesindeki hizmet birimlerine de veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret eden Başkan Çelik, öğle yemeğini mesai arkadaşlarıyla birlikte yedi ve helallik istedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini Ulaşım A.Ş. çalışanlarıyla birlikte yedi. Dört yıllık görev süresi içinde özellikle ulaşıma önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Sizlerle birlikte birçok işe imza attık. Özellikle ulaşım konusunda gerek alt yapı gerekse toplu taşıma önceliğimiz oldu. Yaptığımız tüm hizmetleri hep birlikte başardık. Haklarınızı helal edin” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasının ardından masaları gezerek çalışanlarla sohbet etti.

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