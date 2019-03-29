Başkan Çelik'ten Vali Günaydın'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Çelik; "izlerle kısa süre oldu çalışmaya başlayalı ama hep vilayet ve bağlı kuruluşlar ile uyum içerisinde çalıştık. Şehrimizi, diğer şehirlerin üzerine nasıl çıkartırız, bu konuda birlikte projeler ürettik" dedi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görev süresi boyunca vilayet ve bağlı kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek; "Belediye başkanlığı görevimiz ay sonu itibariyle bitiyor. Bitmeden önce de şehirdeki tüm dinamikleri, dostlarımızı ziyaret ederek vedalaşıyor, helalleşiyoruz. Son olarak da bugün sizlerleyiz. Sizlerle kısa süre oldu çalışmaya başlayalı ama hep vilayet ve bağlı kuruluşlar ile uyum içerisinde çalıştık. Şehrimizi, diğer şehirlerin üzerine nasıl çıkartırız, bu konuda birlikte projeler ürettik. Çok şükür de şehri iyi bir seviyeye getirdik. Sizlerle çalışmak bizler için çok büyük bir zevk ve onurdu. Gönül huzuru içerisinde süremizi tamamladık, gidiyoruz. İnşallah başka mecralarda bu memlekete hizmet edeceğiz. Sizlere de bu şehirde yapacağınız başarılı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şehmus Günaydın ise, şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çelik'e teşekkürlerini ileterek; "Yaklaşık 4 aydır beraber çalışıyoruz. İlk geldiğimiz günlerde başkanın şu ifadesinin Kayseri şehri için ne kadar önemli olduğunu anladık. Diyordu ki; ‘Kayseri'de uyum, yardımlaşma, hayır kültürü var'. Bu 4 aylık süre içerisinde bunu ziyadesiyle gördük. Kurumlar arasındaki uyumun iyi olması hizmetlerin kaliteli ve verimli olmasında çok önemli bir etken. Bunu sağladıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bu anlamda yaptıkları çok önemli. Şehri bir arada tutmak, çalışanları uyumlu hale getirmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak büyükşehir belediye başkanının yaptığı önemli bir görev. Bunu da başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kayseri için görev süresi içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem Kayseri valisi hem de şehirde yaşayan birisi olarak başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailesiyle beraber huzurlu, sağlıklı bir hayat temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Günaydın: "Seçimlerin huzur içerisinde geçmesi için hepimize görev düşüyor"

Öte yandan hafta sonunda yapılacak olan seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tedbirlerin alındığını ve bu konuda herkese görevler düştüğünün altını çizen Vali Günaydın konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Hepinizin bildiği gibi 31 Mart'ta seçimlere gidiyoruz. Bu seçim sürecinin de huzur ve uyum içerisinde geçmesi çok önemli.. Bunun için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Seçimin güvenliği için görevli kurumlarımız emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, seçim kurullarımız her türlü tedbiri aldı. Bu tedbirlerin de vatandaşımızın huzur ve güvenli bir şekilde sandığa gitmesi için uygulanmasında vatandaşlarımızın da destek ve katkılarını bekliyoruz. Çünkü üzgün bir olayla karşılaşmamız için hepimizin sakin bir şekilde hareket etmesi önem arz ediyor. Burada siyasi partilerimize de önemli görevler düşüyor. Siyasi parti yöneticilerimizin, belediye başkan adaylarımızın. Meclis üyesi adaylarımızın ve muhtar adaylarımızın da yapacakları katkılar son derece önemli. Çünkü bu seçim bitecek, yarın tekrar beraber yaşayacağız. Huzur ve güven içerisinde seçimin geçmesi bu açıdan hem ilimiz hem de vatandaşlarımız açısından büyük önem arz ediyor. Ben bu huzur ve güvenin sağlanmasında destekleri için bütün siyasi partilerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimin de ülkemiz, milletimiz ve Kayserimiz için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Başkan Çelik'den ziyaretler sürüyor

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi (KCETAŞ) çalışanları ile veda ziyaretleri kapsamında bir araya geldi. Başkan Çelik, Elektrik Şirketi'nin Türkiye'deki dağıtım şirketleri arasında 1 numara olduğunu belirtti ve bu başarının hep birlikte fedakarca çalışılarak yakalandığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yaptığı KCETAŞ'a bir veda ziyaretinde bulundu. Çalışanlarla şirket yemekhanesinde bir araya gelen Başkan Mustafa Çelik, hafta sonu itibarıyla Büyükşehir Belediyesi ve KCETAŞ'daki görevlerinin sona ereceğini hatırlattı. KCETAŞ'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni diğer belediyelerden ayıran özelliklerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu şirketi birlikte yönettik. Özel sektör dinamizmini ve kamunun hizmet yönünü bu şirkette birlikte sağladık. Bunun sonucunda da KCETAŞ Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında her zaman 1 numara. Hep örnek gösteriliyor. Bu anlamda hepinize fedakarca çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan çelik, sözlerinin sonunda çalışanlardan helallik istedi.

KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy da 4 sene içerisinde Başkan Mustafa Çelik ile verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Başkanımızın pratik zekası, hızlı kavrayışı ve kritik noktalardaki yönlendirmesinden çok istifade ettik” diye konuştu. Genel Müdür Atasoy, Başkan Çelik'e KCETAŞ, KEPSAŞ, Erciyes Enerji ve Hunat Enerji çalışanları adına teşekkür plaketi de takdim etti.