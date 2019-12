Başkan Çimen: “Cisimlerimizin değil fikirlerimizin önemsenmesini istiyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal, Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Mihriban Çimen, il ve ilçe kadın kolları yönetimi ve üyeleri katıldı. İlhamlarını geçmişteki güçlü Türk Kadınlarından aldıklarını söyleyen Çimen, “Bugün burada, göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 10 aylık süreçte ortaya koyduğumuz proje, etkinlik ve çalışmaları inceleyerek 2019 yılında Türk siyasal yapısının içinde ne kadar varlık gösterdik, 2020 yılında ülkemiz, milletimiz, partimiz ve İlçemiz Kocasinan için neler yapmayı amaçlamaktayız, Türk kadınını siyasette hak ettiği şekilde temsil edebilmek için belirlediğimiz vizyon ve misyon nedir konuları üzerine konuşmak üzere toplandık. Kıymetli başkanlarımızın takdirleri ile göreve geldiğim günden bugüne geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte, ben ve dava arkadaşlarım kıymetli ilçe yöneticilerim ilk günkü azim, heyecan ve coşkumuz neyse aynı heyecan, coşku ve azimle durmadan, yorulmadan, bir an olsun sapmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinde, Lider Devlet Bahçeli'nin emrinde milliyetçi Türk kadınlarının siyasal temsilcileri olarak omuzladığımız görevin hakkını verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Dünya kadınlarının yok sayıldığı, hor görüldüğü, hak ettiği saygı ve değeri göremediği çağlarda bile, devletler yönetmiş, ordular yürütmüş ve gerektiğinde bu uğurda canını vermiş Kahraman Türk Kadınlarının bugünkü temsilcileri olarak kalbimizde aynı iman, bileğimizde aynı güç, aklımızda aynı ülkü, içimizde aynı ruhla Tomrislerden, Hayme Analardan, Umaylardan, Ayzıtlardan, Kara Fatmalar, Nene Hatunlardan alıyoruz ilhamımızı, gücümüzü, kaynağımızı. Biliyoruz ki dün onlarındı sıra ve işte bugün bizim” dedi. Çimen, amaçlarının Türk siyasal yapısında kadın profilini daha net çizmek olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu sorumluluğun bilincinde ve sahip olduğumuz gücün farkındalığıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kadın Kolları olarak yıllardır memleketin her yerinde kadınlarımıza istediklerinde neler başarabileceklerini göstermek için çalışıyoruz. Başta Genel Başkanımız Lider Devlet Bahçeli olmak üzere, Kadın Kolları Genel Koordinatörümüz Nevin Taşlıçay Başkanımız ve tüm Kadın Kolları teşkilat mensuplarımızın amaç, istek ve gayesi Türk Kadını'nın toplumun her alanında erkeklerle eşit söz hakkına sahip olması, her platformda kendini ortaya koyabilmesi, hakkını savunabilmesi ve hak ettiği gibi temsil edilebilmesidir. Ancak tabii ki bir siyasi parti olarak öncelikli amacımız Türk siyasal yapısının içerisinde Türk kadınının yerini ve profilini daha net çizmek, siyasette kadın saflarını sıklaştırmaktır. İşte bu bağlamda bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri Kocasinan İlçe Kadın Kolları Teşkilatı olarak, İl Kadın Kolları Başkanımızın öncülüğünde, üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek için mücadele ediyoruz. Amacımız, ilçemiz Kocasinan'da Kadın Kolları Teşkilatı'nın saflarını sıklaştırmak, Kocasinan MHP ile hayat bulacak şiarıyla kadınlarımıza ulaşmak, gönüllerine dokunmak ve aramıza davet etmektir. Bu kapsamda geride bırakmak üzere olduğumuz 2019 yılında ortaya koyduğumuz çalışmalardan, dünden bugüne kat ettiğimiz mesafeden bahsetmek istiyorum. Biz ‘Kocasinan'da kucaklaşmadığımız tek kadın kalmayacak' diyerek çıktık bu yola. Başarıyla atlattığımız bir yerel seçim çalışma sürecinin hemen ardından, asla rehavete kapılmadan seçmenimizin kapısına sadece seçim zamanında gitmeyeceğiz, düğününde de yanında biz olacağız, cenazesinde de yanında biz olacağız, derdi varsa haberimiz olacak birlikte üzüleceğiz, neşesine sarılıp birlikte sevineceğiz dedik. Ve bu amaçla Kocasinan'ı mahalle mahalle, bölge bölge teşkilatlamak üzere çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda erkek teşkilatımızla birlikte sahada gerçekten takdire bir şayan bir işbirliğiyle kısa zamanda güzel sonuçlar aldık. Oldukça yoğun bir süreç olan bölgelerimizdeki teşkilatlanma çalışmalarımızın haricinde, 17 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediğimiz yaklaşık 500 kadının katılımıyla gerçekleşen Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye Seminer Programımızla Türk Kadınını birkaç farklı konudan ele alan ve her biri teşkilatımızın mensubu olan avukat, diyetisyen ve psikolog arkadaşlarımızın konuşmalarıyla faydalı bir eğitim semineri gerçekleştirdik. Seminerimizin ardından düzenlediğimiz hediye çekilişiyle programa katılan yüzlerce kadına verdiğimiz hediyelerin dışında Hüma Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ücretsiz Tüp Bebek çekilişiyle iki kadına anne olabilmeleri için umut olduk. 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında, bölgemizdeki ihtiyaç sahibi bir okula kırtasiye yardımı götürebilmek için kolları sıvadık ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle bir köy okuluna kırtasiye malzemesi yardımı götürerek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla kucaklaştık. Kanserle mücadelede erken teşhisin öneminin daha iyi kavranması ve bir kadının bile erken teşhisle kurtulabilmesine vesile olabilmek umuduyla, Op. Dr. Hakan Kaya Hocamızın anlatımıyla Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri üzerine bilgilendirme amaçlı Kanserle Mücadele Eğitim Semineri düzenledik. Kocasinan İlçemizin özellikle kadın muhtarlarını ziyaret ederek, desteğimize ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağımızı belirttik. Kadınlarımızın kapılarını çaldık, ev oturmaları yaptık, kadın ve siyasette kadın üzerine hasbihal ettik. Şehrimizde verilen eğitim seminerlerini, konferansları takip ederek, teşkilatça katılım sağladık. Bulunduğumuz her etkinlikte, girdiğimiz her ortamda Kocasinanlı hanımlarımızın istek ve ihtiyaçlarını takip ederek, eksiklerini gidermeye çalıştık.”

2019 yılında görevde yaptıklarının ileride yapılacak olan projelerin teminatı olduğunu söyleyen Mihriban Çimen, “Dolu dolu ve faydalı geçtiğini düşündüğümüz 2019 yılı siyasi dönemini kapatırken, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek hepinizin huzurunda, Kocasinan İlçe Kadın Kolları Teşkilatı olarak 2020 yılında da ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyeceğimizin, siyaseti bir gaye olarak değil, milletimize ve ülkemize hizmet yolunda bir araç olarak görmeye devam edeceğimizin sözünü veriyorum. 2020 yılında da ülkemiz, milletimiz, partimiz ve özellikle ilçemiz Kocasinan için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rahmetli ülkü devi Dündar Taşer'in dediği gibi, ‘Bugün etrafında toplandığımız üç hilalli bayrak, dün atalarımızın haşmeti idi, yarın torunlarımızın azameti olacak'. İslam ahlak ve fazileti, Türk tarihi ve şuuru ve Nizam-ı Alem davasının yolundan bir an olsun ayrılmadan, asil ideallerin yılmaz savaşçıları olarak varlık göstermeye devam edeceğiz. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki 2020 yılıyla birlikte Kocasinan'da her şey eskisinden daha güzel, Kocasinan'da kadınlar eskisinden daha aktif olacak. Lütfen resmimizi değil fikrimizi çekin bugün. Gazetelere, ekranlara yansıyan cismimizden önce fikrimiz, düşüncemiz olsun. Çünkü biliyoruz ki fikrimizi dinleyen, fikrimizi anlamak isteyecek, fikrimizi anlayan fikrimizi yaymak isteyecektir. Başbuğ Türkeş gibi, inanıyoruz ki, "Milliyetçi Hareket başarıya doğru yürümektedir. Dokuz Işık Hareketi zafere doğru koşmaktadır, yarının ufuklarından büyük Türkiye, özlediğimiz kudretli, maneviyatta kalkınmış, ileri, yüksek, Büyük Türkiye yarının ufuklarından yükselmektedir” dedi.