Başkan Çolakbayradar'dan Erkilet Kedi Bacağı etkinliğine davet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde 23 Ekim Pazar günü saat 14.00'de düzenlenecek programa tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan'ın yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet Mahalle'mizin kedi bacağı diye bilinen pekmez sucuğunu tanıtmak için program hazırladık. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00'de ‘Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü' etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.