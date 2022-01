Başkan Çolakbayrakdar, “2021 yılında 506 iş yeri açıldı ve 32 bin 652 denetim gerçekleştirildi”

Esnaf dostu belediye kimliğini artırarak sürdürdüklerini ve ilçede yeni açılan iş yerlerine ‘Hayırlı olsun' çiçeği hediye ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

“Yaptığımız yatırımlarla sadece Kocasinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle Kocasinan'ın değerine değer kattıklarını ifade etti. Kocasinan'ı değiştiren ve daha da güzelleştiren vizyon projelere imza atıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'nin sanayi ve ticaret alanları yoğun bir şekilde Kocasinan bölgesinde bulunmaktadır. Hem esnaf hem de sanayi siteleri ilçemizde yer almaktadır. Ticaretin kalbi adeta Kocasinan'da atmaktadır. Bu doğrultuda bizler biliyoruz ki; yerelde Kocasinan'ı geliştirerek, Kayseri'yi büyütüyoruz. Kayseri'nin gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye'nin gelişmesi demektir. Bu çerçevede gelecek nesillere ‘Daha Güçlü ve Daha Büyük Türkiye' bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ilçemizde açılan her iş yeri bizim için çok önemli ve değerlidir. Çünkü açılan her iş yeri; yeni istihdam demektir. Ayrıca büyümenin, gelişmenin de bir ifadesidir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, geçen yıl yönetmenlikler kapsamında 506 iş yeri açma ruhsatı verdi. 7 yılda ise ilçemizde 3 bin 858 iş yeri açıldı. 2021 yılında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatlar kapsamında bin 452 işyerini, Zabıta Müdürlüğü ise 31 bin 200 iş yeri olmak üzere toplam 32 bin 652 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haftada her gün belirli bölgelerde kurulan ikisi ekolojik olmak üzere toplam 23 adet pazar yerinde her gün denetleme gerçekleştirdi. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni işyerlerin hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli kazançlar temenni ederim” ifadelerini kullandı.

