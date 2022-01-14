Başkan Çolakbayrakdar: "2022 yılında daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitki ve çiçekleri inceledi. Kocasinan'ı her alanda geliştirmeye devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 2022 yılının; gerek yeni park yapımıyla gerekse ağaç dikimiyle daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa edeceklerini söyledi.

Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında; bahar mevsimiyle birlikte başlayacağımız yeşillendirme çalışmalarımız için hazırlıklar devam ediyor. Çeşitli ağaçlar, çalı grubu, bahçe bitkileri ve mevsim çiçekleri gibi türleri kendi fidanlığımızda yetiştirmeye gayret ediyoruz. 2022 yılında, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni park yapımı ve ağaç dikimiyle daha fazla yeşile ağırlık verileceği bir yıl olacak. Özellikle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün fidanlığı harıl harıl çalışıyor. Ayrıca ilçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İnşallah daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Daha yeşil bir Kocasinan için yapılan tüm çalışmalar hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle Kocasinan'ı yemyeşil hale getireceklerini sözlerine ekledi.