Başkan Çolakbayrakdar: "Aziz milletime teşekkür"

31 Mart'ta sözün sahibi milletin kararını verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Kayseri'ye aşık birisi olarak bu şehri çok sevdiklerini ve şehirle bütünleşerek hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yaşamak ve Yaşatmak için' diyerek yola çıktığı yeni dönemde ilçenin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir Kocasinan haline getirmek için gönül birliğiyle hız kesmeden yola devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasında çalışanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Çalışanlarla tek tek tokalaşıp, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye aşık birisi olarak bu şehri çok sevdiklerini ve şehirle bütünleşerek hizmet verdiklerini belirtti. 4 yıl boyunca Kocasinan'da önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde daha güzel hizmetleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, “İlçemizde yaşayan 400 bin nüfusun hepsine el ele gönül gönüle daha güzel yatırımlar yapacağız. Kocasinan'a katacağımız çok güzellikler var. Allah mahcup etmesin. Bundan sonra daha fazla çalışmamız ve gayret etmemiz lazım. Çünkü aziz milletimiz bizlere bir emanet verdi. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da bu emanet duygusu içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Benim şahsımda bu emanet hepimizin emanetidir. Belediye çalışanları olarak bin 500 kişiyle birlikte aziz milletimizin emanetini daha güzel yarınlara taşıyacağız. Rabbim bizleri hem halk, hem de Hakk nezdinde kazananlardan etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Başkan Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi. 21 Şubat 2015 yılında meclis üyelerinin seçimiyle belediye başkanı olarak 4 yıldır hakkıyla hizmet yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Aziz milletimizin teveccühü ile 5 yıl daha Belediye Başkanı olarak ilçemizi ileri noktalara taşıyacağız. İnşallah Güçlü ve Büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece-gündüz demeden çalışacağız. Vizyon projelerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız. Bu vesile ile sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için çalışmaya üretmeye ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasında görev yapan personellerin odalarını tek tek ziyaret edip, teşekkür etti.