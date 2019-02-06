Başkan Çolakbayrakdar, "Bakanlığımızın himayesinde 4 bölgeyi kapsayan dönüşüm gerçekleşecek"

Başkan Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Sancaktepe Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mahallere tesisler kazandıran Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Buradaki sosyal tesis, vatandaşlarımızın sosyal hayatına renk katacak ve çocuklarımızın daha donanımlı olmasına katkı sağlayacak. Hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Kayseri ziyaretinde bizlere gösterdiği destekle Kocasinan ve Kayseri büyük bir atılım yaşayacak. Bu bölgede etap etap dönüşüm gerçekleşecek ve evlatlarımız daha güzel şartlarda yaşayacaklar. Vatandaşlarımız, modern çağdaş imkanların olduğu şartlarda en güzel şekilde hizmet alacak. Değerli Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinanımızı ve 16 ilçemizi hep beraber güzel yerlere taşıyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı sürdürerek berekete vesile olacağız.” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ise yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini belirterek, “Daha güzel bir Kocasinan ve daha yaşanabilir bir Kayseri için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda mahallemize kentsel dönüşümle her alanda hizmet ulaştıracağız. Park, sosyal tesis gibi mahallenin ihtiyacı olan ne varsa dönüşümle gerçekleştireceğiz. Bu bölgeyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki dönem çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Kayseri ziyaretinde şehrimizle yapılması düşünülen dönüşüm alanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdik. Kocasinan ile ilgili taleplerimizi sayın bakanımıza ilettim. Şehrin en acil dönüşmesi gereken yerlerini bizzat kendisine ilk ağızdan ilettim. Birincisi Argıncık bölgesine bağlı tüm mahalleler. İkincisi ise Sancaktepe, Boztepe, Hilal, Oruç Reis Mahallesi'nin olduğu bölgeler. Çünkü, burada yaşayan hemşehrilerimiz, uzun zamandır bu değişimin hızlı bir şekilde olmasını bekliyorlar. Daha önemlisi, geleceğimizin teminatı yavrularımız daha güzel ortamda hayatlarını sürdürmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle kentsel dönüşümün hızlanacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakanlığın imkanlarıyla kentsel dönüşüm projesi devam edecek ve daha hızlı şekilde ilerleyecek. En hızlı bir şekilde buralarda konutlar üreterek, bu bölgenin imarlı bir şekilde yapılaşmasının önünü açacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle süreci başlatacağız. Vatandaşlarımızla ortak hareket ettiğimizde bu süreç daha hızlı bir şekilde yürür ve buranın değişimi, dönüşümü gerçekleşir. Bölge sakinlerinin beklentileri olan doğalgaz, park, sosyal tesis gibi talepleri yerine gelir. Daha güzel bir Sancaktepe, Boztepe, Hilal, Oruç Reis Mahallelerinde hep beraber huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin”.