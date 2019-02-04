Başkan Çolakbayrakdar, “Bakanlığın kentsel dönüşüme desteği büyük bir kazanımdır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 23 madde görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocasinan'da kentsel dönüşümle ilgili yapılacak tüm çalışmalara destek olması, Kayseri adına büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 23 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Kocasinan bölgesinde kentsel dönüşümle ilgili yapılacak tüm çalışmalara destek olacak. Bu kapsamda Argıncık, Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil ve Hilal Mahallerini kapsayacak. Bundan sonraki çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gereken tüm desteği verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle buradaki dönüşüm gerçekleştirilecek. İnşallah en kısa zamanda burada konut yapımına başlanacak. Kocasinan ve şehrimiz adına güzel bir gelişmedir. Yaklaşık 4 yıldır 9 bölgemizde devam eden 1,5 milyon metrekare alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmaların Bakanlık nezdinde yürütülmesi şehrimiz adına büyük bir kazanımdır. Bu çalışmamız, şehrimizin yenilenmesinde çok iyi katkı sağlayacak. Bundan sonraki büyük projeleri Bakanlıkla yürütüleceğinden çok hızlı ve güzel gelişmeler olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında Şeker, Uğurevler, Sümer, Cırgalan, Beydeğirmeni, Erkilet Zade, Erkilet Dere, Sahabiye, Hoca Ahmet Yesevi, Örnekevler, Seyrani, Yıldızevler, Kuşçu ve Yavuz Selim Mahallerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Mahallesi'ndeki yaklaşık 385 metrekare alanı ile Sümer Mahallesi'ndeki Ergenekon İlkokulunun yer aldığı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı adına tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Ayrıca Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden çölyaklılara 2019 yılında Çölyak Yardım Paketi verilmesi kararı da oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklıların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere çölyaklılara, bir yıldır yardım paketi gönderiyorduk. Bu kapsamda glutensiz ürün paketleri, ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre periyodik aralıklarla dağıtılacak” diye konuştu.