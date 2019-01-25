Başkan Çolakbayrakdar Birleşik Kafkasya Derneğini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Birleşik Kafkasya Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kafkas erkeklerin sembolü olan Çerkes kalpağı takan Başkan Çolakbayrakdar, “Çabamız, gayretimiz; bu şehirde yaşayan herkese layık olduğu güzel hizmetler yapabilmektir” dedi.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, yeni seçilen yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti. Dernek Başkanı Cemil Görücü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı hizmetlerle gönüllerde yer ettiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar ise Çerkeslerin her zaman kendilerine destek olduklarını belirterek, “Şimdiye kadar Çerkes kardeşlerimizin dostluğunu, samimiyetini ve sevgisi gördük. İnşallah bundan sonrasında da bu artarak devam edecektir. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu zamana kadar olduğu gibi farklı kültürlerde olup bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kayseri özelinde bir araya gelebilme kültürü devam eder. Bizim de görevimiz şehirde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Şehrin değerine değer katmaktır. Allah nasip ederse 31 Mart'ta vatandaşlarımızın iradesi sandığa tecelli ettiği zaman bir dönem daha seçilirsem; yaptığımız hizmetlerin üzerine yeni ve farklı hizmetler ekleyeceğiz. Bu şehirde iyi hizmetler yapar, kubbede hoş bir seda bırakırsanız; bizden öncekilerin olduğu gibi iyi anılırsınız. Bütün çabamız, gayretimiz bu şehirde yaşayan herkese layık olduğu güzel hizmetler yapabilmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu ile ilçe kadın kolları üyeleri de eşlik etti.