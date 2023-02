Başkan Çolakbayrakdar; “Bu zor günleri, her birlikte el ele gönül gönüle aşacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız” dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Gevher Nesine Kız Yurdu'nda kalan depremzede çocuklara yönelik ‘Pinokyo' oyununu sergiledi. Eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte programa katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Devletimiz ve belediyelerimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapıyor. İlk andan itibaren Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de şehrimize gelen depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Özellikle çocuklarımızın psikolojileri çok önemlidir. Evlatlarımızın mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onlar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte afet bölgesinden Buğdaylı Mahallesi'ne gelen depremzede aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. ‘Asrın felaketi' olarak nitelenen deprem nedeniyle millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.