Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

“Çağa ayak uyduracak hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, önümüzdeki dönem eğitim alanındaki yatırımların ise hız kazanacağını ifade etti. 2020 yılıyla birlikte Kocasinan'ın müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşayacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için ilçede geçmişten gelen büyük bir yenilik ve gelişim yaşandığına dikkati çekerek, “Bu değişim ve dönüşümü yaparken de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak, gelecek kuşaklara aktaracağız. Özellikle önümüzdeki dönem eğitim alanında daha çok yatırım yapacağız. Gençlik Merkezleri içerisinde çocuklar, hem verimli vakit geçiriyorlar hem de ders çalışıyorlar. Gençlerin bu yönde bizden yeni ve farklı talepleri olursa onların bu taleplerine daha çok yoğunlaşacağız. Sosyal belediyecilik çatısı altında gençlerin odak noktasında olacağı ve onarın hoşça vakit geçirebilecekleri yeni tesisler inşa edeceğiz. Bu sayede öğrenciler bir yandan ders çalışırken aileleri de bu alanlarda hoşça vakit geçirebilecekler. Bu kapsamda Hıdırellez Tepesi olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor ve tamamlandığında Gök Gözlem Evi olarak hizmet verecek. Bu sayede geçmişteki bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığı ile günümüz teknolojilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bir bilgi köprüsü kurulacak tesis inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

Açıklamasında sosyal belediyecilik faaliyetleri için ayrı bir parantez açan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Bizlerin, birlikte yaşadığımız bu şehirde en çok önem verdiğimiz konuların başında temizlik çalışmaları gelmektedir. Bu hususta insanlarda toplumsal bilinç oluşturmak adına Kocasinan Gönüllüsü adı altında bir platform oluşturduk. Orada verdiğimiz mesaj; 'Biz bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Birbirimize karşı saygılı ve anlayışlı olmamız gerekiyor.' Bu bilinci vatandaşlarda oluşturmak adına önümüzdeki günlerde de çeşitli aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte trafik ve sosyal yardımlaşma konularında da dikkat çekici projelere imza atacağız. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarımız için planlama yapıyoruz.”

Alt yapısı sosyal ve kültürel imkanlarıyla daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir. İnşallah güçlü ve büyük Türkiye hedefinde daha güzel çalışmaları yapma noktasında daha fazla gayret göstereceğiz. İsteğimiz; başta çocuklarımız olmak üzere ilçemizde yasayan herkesin yüzünün gülmesidir.”