Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ı inşa etmek ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Muşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Akhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleriyle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini ve yapılan hizmetlerle ilçenin değerine değer kattıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Abdullah Akhan ise Muşluların çoğunlukla Kocasinan sınırları içerisinde ikamet ettiklerini ve Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, yeni dönemde de Başkan Çolakbayrakdar'a destek olacaklarının sözünü verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Dadaloğlu Derneği Başkanı Halil İbrahim Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin misafiri oldu. “Dernekler, yöresel özelliğiyle örf ve adetlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kültürel zenginliklerimizi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak çok önemlidir. Derneklerimiz bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bizim görevimiz, sevdamız bu topraklar için ülkemiz ve şehrimiz için çokça çalışmaktır. Bu kapsamda devam eden ve yeni projelerle inşallah Kayseri'nin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaştıracağız. Vizyon projelerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız. Gerek şehrimizi gerek ise ülkemizi muasır medeniyetlerin seviyesinin üstüne çıkarmak ve Güçlü Türkiye'mizi daha da güçlendirip büyütmek için çalışıp gayret ediyoruz. Bütün gayretimiz bu noktadadır. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. İnşallah ilelebet bu topraklar üzerinde mutlu mesut yaşamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Halil İbrahim Yıldırım da ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.