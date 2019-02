Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz”

Seçim çalışmaları kapsamında Avşar Türkmenleri Kültür Elçisi Öcal Arslankaya, federasyon üyeleri ve bazı STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşma toplantısına katılan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde geleceğin Kocasinan'da şekillendiğini söyledi. Daha yaşanabilir bir Kocasinan için titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 4 yıldır Kayseri'ye hizmet ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Her mahallemizin talep ve beklentileri birbirinden farklı olduğu için bu talepleri iyi gözlemleyip, ona göre projeler üretmek gerekiyor. Bir yandan da şehri geleceğe taşıyacak hizmetlerin yapılması lazım. Bizler hizmetler noktasında şehrimiz için elimizden geldiğince gayret içerisindeyiz. Belediye olarak 2015-2018 yılları arası 3 yıllık süre içerisinde belediyenin gelir bütçesini de iki kata yakın artırdık. Diğer taraftan belediye bütçesinin yüzde 75'e yakınını ise yatırımlara harcanmıştır. Bu bizim yönetim olarak bakış açımızı ortaya koymaktadır. Yapılan işlerin çoğu, daha güzel bir Kocasinan'ı inşa edebilmek için yenilikçi çalışmalardır. Özellikle sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergiliyoruz. Türkiye'ye model olabilecek birçok güzel çalışmayı hayata geçirdik. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi ile toplumun her kesiminden vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Hedefimiz, her mahalle içerisinde vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilecekleri sosyal tesisler yapmak” diye konuştu.

Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı hale geleceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın öğrenim gördükleri fiziki mekanların hijyenik temizliği Kocasinan Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Gençlerimizle ilgili özellikle Milli Eğitim müfredatında olmayan çeşitli kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Robotik Kodlama' kursuyla da çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecekleri donanıma kavuşturuyoruz” dedi.

Avşar Türkmenleri Kültür ElçisiÖcal Arslankaya ise Anadolu kültürünün zenginliğine dikkat çekerek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ziyaret, Öcal Arslankaya'nın Başkan Çolakbayrakdar'a Avşar Türkmenlerinin simgesi haline gelen el dokuması heybe hediye etti.

Programın ardından esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara bereketli hayırlı kazançlar dileyerek, sohbet etti.