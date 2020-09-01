Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadim mahallerden biri olan Sahabiye Mahallesi'nde yol, kaldırım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının da inceliklerini yetkililere anlatan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İşimiz Gücümüz Kocasinan' parolasıyla daha güzel bir Kocasinan'ı inşa etmek için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alırken, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının da inceliklerini yetkilerle paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil, daha güzel ve daha modern bir Kocasinan için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Kocasinan'ın dört bir yanına hizmet atağını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kayseri'nin en gözde mahallelerinden biri olan Sahabiye Mahalle'mizde yol, kaldırım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. 1'nci ve 2'nci etaplarını tamamladığımız bölgede son etabın çalışmaları bu ay ortalarında bitecek. Kısa zamanda gerek asfalt gerekse altyapı çalışmalarını tamamlayıp, şehrimizin hizmetine sunacağız. Kazasız bir şekilde tamamlanmasını diliyor, hayırlı olsun diyorum. Kayseri'mizin ve Kocasinan'ımızın merkezinde olan Sahabiye Mahalle'miz, yapılan çalışmalarla birlikte daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha güzel bir çevreye kavuşmuş olacak. Bölgenin durumuna göre sayısını artırdığımız otoparklarıyla, yeşil oranı ve çevresiyle yepyeni bir görüntüsüyle Kocasinan'a yakışır bir bölge kazandırmış olacağız. Gerek yeni imarlaşan bölgeleri gerekse yenilenen bölgeleriyle her alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmektir. Bu noktada hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirirken yeni talepleri de dikkate alarak daha güzel bir Kocasinan'ı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.”