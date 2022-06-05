Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel çevre için çalışıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında belediyecilik hizmeti verirken sadece bu günü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Kocasinan'ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklar da çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsin diye kamelyalar oluşturuyoruz. Özellikle her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında her mevsimin havasına göre çeşitli cinslerde çiçeklerle doğayı güzelleştirmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca ‘Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları yaptığımız parkları, bahçeleri ve camileri pırıl pırıl ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı çevre için geri dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekti. Kocasinan Belediyesi bünyesindeki KAYÇEV ile Türkiye genelinde geri dönüşümde ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçede adeta geri dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini vurguladı. Geri dönüşüme yoğunluk verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle ülke ekonomisine değer katıyor. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; hem doğal kaynakları korumak hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.