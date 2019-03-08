Başkan Çolakbayrakdar, "Daha sağlıklı nesiller için çalışıyoruz"

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş, OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarında dikkat çekici bir stantla yerini aldı. KAYÇEV standını ziyaret ederek, ürünleri inceleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, burada KAYÇEV'in organik ürettiği ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha organik ürünler üretmesi noktasında elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünler çok önemlidir. İstiyoruz ki; çiftçilerimiz daha organik ürünler üreterek sağlığımıza daha fazla katkı sağlasınlar. Özellikle sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek oluyoruz. Daha sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz. Gerek tıbbi ve aromatik bitkiler, gerekse siyez buğday üretimiyle her alanda vatandaşlarımıza daha sağlıklı yarınlar oluşturma noktasındayız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik ürünlerin üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.