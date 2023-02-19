Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesindeki çalışmaları kontrol etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar hafta sonu deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giderek, Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarını kontrol etti. Depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yüzden fazla araç ile üç yüzden fazla personelin bölgede durmadan çalıştığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarana kadar, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Hafta sonu Kahramanmaraş'ı ziyaret edip, Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin ilk saatlerinden beri desteklerimiz sürüyor. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını, deprem bölgesine seferber ettik. Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere diğer deprem bölgelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Toplamda 312 personel, 48 iş makinesi, 36 kamyonet, 15 otobüs, 6 mobil aşevi, 10 jeneratör, 20 çadır ve prefabrik evlerle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Özellikle mobil mutfak ile 3 öğün vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun” ifadelerine yer verdi.

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, tüm imkanlarla depremin yaralarını sarmak için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.