Başkan Çolakbayrakdar, "Eğitimlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde görücüye çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserleri inceledi. Çocuklarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e her kesime hizmet veriyoruz. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda kurslar açmaya özen gösteriyoruz. İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini ispatlayan çocuklarımızın birbirinden farklı çalışmalarla ortaya çıkardıkları eserleri hep birlikte görüyoruz. Burada, Çocuk Kulübü kursiyerlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmış olduğu eserler var. Şuana kadar çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel eğitimlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Yavrularımız yönelik daha fazla etkinlik yaparak, geleceğin Türkiye'sini hazırlıyoruz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, bu güzel sergiyi hazırlayan çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında Kocasinan Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için gayret gösteriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.