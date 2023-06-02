Başkan Çolakbayrakdar; “En büyük tesis, 7'den 70'e herkese hizmet verecek”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi konumunda olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini inceledi. Yeni tesiste, Kocasinan Belediyesi'nin bütün markaların yer alacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, A'dan Z'ye her bir hizmetin yer alacağı ve 7'den 70'e herkese hitap edecek olan tesis çalışmasında sona yaklaşıldığını vurguladı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kocasinan Akademi tesis çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını söyledi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ve ‘Halka hizmeti Hakk'a hizmet' görerek hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisinin yapımı hızla devam ediyor. Tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki havuzun yanı sıra fitness, pilates, aerobik ve diğer sporların yapılabileceği spor merkeziyle birlikte Kocasinan Akademi'nin dersliklerinin olduğu, çocuklar ile gençlerin farklı aktivite yapabilecekleri mekânların olduğu kocaman bir tesis. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak, hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bölge sakinleri hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırmış olacağız. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi'nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.