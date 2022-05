Başkan Çolakbayrakdar Engelliler Haftasını fidanlarla taçlandırdı

Kocasinan'ın dört bir tarafında ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yemyeşil Kayseri'yi inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Erkilet bölgesindeki Vuslat Orman'ında öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, onların yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarına dikkat çekerek; “Sosyal belediyecilik olarak hayatın her alanında 7'den 70'e herkese projeler üretiyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kardeşlerimize yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Bu çerçevede Engelliler Haftası münasebetiyle Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu ile Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Kocasinan'ın her bir bölgesinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün, burada engelli çocuklarımızla ağaç dikme etkinliğimiz, daha önemli ve anlamlı oldu. Yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan'ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, özel eğitim gerektiren çocuklar ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. Fidanların can suyunu Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte veren özel eğitim gerektiren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.