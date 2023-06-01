Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor”

Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı'nın adım adım güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni parkın estetik ve görsel açıdan zenginlik katacağını ve bölgeye yeni bir görünüm kazandıracağını söyledi.

Yeni parkın çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmaların sürdüğünü belirterek; “Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Sağ tarafı Yeşil Mahalle sol tarafı ise Mithatpaşa olan Erkilet Bulvarı'nın üzerinde nezih ve modern bir park alanı kazandırıyoruz. Oturma gruplarıyla, yeşil alanlarıyla ve ağaçlarıyla görseli zengin bir park inşaatına başladık. Güzelleştirme çalışmamız, buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu istikamette yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Yeni park ile çehreyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle'yi, Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.